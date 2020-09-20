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Глава Минфина исключил возможность дефолта Украины

Глава Минфина исключил возможность дефолта Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что правительство исключает возможность дефолта.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Исключается ... Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги - мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись - вы купили холодильник", - сказал Марченко.

В этом контексте он вспомнил пример Аргентины, которая объявляла дефолт уже 9 раз. "Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", - отметил Марченко.

И через некоторое время вы не можете отдать всю сумму и предлагаете отдать половину, продолжает министр.

"Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала 9 раз. Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", - добавил Марченко.

дефолт (97) Мінфін (2938) Марченко Сергій (250)


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ну если исключил дефолт значит он скоро будет.....
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20.09.2020 15:43 Відповісти

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