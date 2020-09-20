Глава Минфина исключил возможность дефолта Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что правительство исключает возможность дефолта.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Исключается ... Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги - мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись - вы купили холодильник", - сказал Марченко.

В этом контексте он вспомнил пример Аргентины, которая объявляла дефолт уже 9 раз. "Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", - отметил Марченко.

И через некоторое время вы не можете отдать всю сумму и предлагаете отдать половину, продолжает министр.

"Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала 9 раз. Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", - добавил Марченко.