Глава Минфина исключил возможность дефолта Украины
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что правительство исключает возможность дефолта.
Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.
"Исключается ... Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги - мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись - вы купили холодильник", - сказал Марченко.
В этом контексте он вспомнил пример Аргентины, которая объявляла дефолт уже 9 раз. "Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", - отметил Марченко.
И через некоторое время вы не можете отдать всю сумму и предлагаете отдать половину, продолжает министр.
"Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала 9 раз. Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", - добавил Марченко.
Будь ласка, зачекайте...
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