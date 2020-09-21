"Укрзализныця" восстанавливает рейсы в города из бывшей "красной зоны" пандемии

АО "Укрзализныця" с 21 сентября возобновит продажу билетов в ряде городов и районов, которые были в "красной зоне" карантина, а на станциях снова будет осуществляться посадка пассажиров.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Будет открыта продажа проездных документов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань.

Как сообщалось, после отказа местных властей соблюдать действующие карантинные ограничения Кабмин в минувшую среду в очередной раз обновил критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.

Теперь порог отнесения территорий к "красным" зонам по критерию заболеваемости повышен более чем вдвое, в "красной" зоне разрешена работа школ и детсадов. При этом само решение об отнесении региона к такой зоне будет приниматься при согласии местных властей.

Изменение критериев позволило Госкомиссии ТЭБ и ЧС установить новое эпидемическое зонирование с 21 сентября, при котором в "красную" зону не попал ни один областной центр.