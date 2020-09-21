"Энергоатом" по письму главы ГИЯРУ выбрал дилеров для закупки запчастей, – СМИ

ГП "НАЭК "Энергоатом" 3 сентября рассмотрело предложения на тендере по запчастям ожидаемой стоимостью 137,95 млн грн.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

"Энергоатом" хочет заказать поставку 14 005 запчастей к двигателям дизель-генераторов на Запорожской АЭС. Производителем этих дизелей был обанкротившийся в 2000 году петербургский завод "Русский дизель".

На тендер пришли 5 фирм. Фирмы "Энерго-сектор" (Россия) и "ISG Supply OÜ" (Эстония) предлагают продукцию АО "Машиностроительная корпорация "Дизель-Энерго" (Россия). Компании "Квант Инжинеринг" (Болгария), "Мотортех" (Украина) и Inkla Trading&Engineering GmbH (Австрия) - продукцию ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" (Россия).

Производители получили чертежи запчастей по договорам от ЗАО "Производственное объединение "Дизель-Энерго", которое в свою очередь получило их от обанкротившегося "Русского дизеля".

Заказчик допустил к аукциону дилеров "Дизель-Энерго", а дилеров "КМЗ" отклонил из-за несоответствия требованиям тендера. Согласно протоколу, продукцию "КМЗ" невозможно использовать на основании решения председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Григория Плачкова.

В письме "Энергоатом" сообщил ГИЯРУ, что "КМЗ" не обладает полным объемом чертежей запчастей к дизелям. ГИЯРУ ответила, что для поставки на АЭС Украины производитель может делать запчасти или по оригинальным чертежам производителя дизелей, или по собственным эквивалентными чертежам, согласованным ГИЯРУ. Если же эквивалентность не доказана, надо проходить всю процедуру внедрения модификации ядерных установок, важных для безопасности. Поэтому ГИЯРУ решило, что использование продукции "КМЗ" сейчас невозможно.

При этом допущенные к аукциону "Энерго-сектор" и "ISG Supply OÜ" одинаково назвали документы в своих тендерных предложениях. К тому же, оба предложения представлены 30 августа с разницей в 20 минут.

"Энерго-сектор" и "ISG Supply OÜ" из разных стран, но принесли страховые гарантии от ЗАО "Европейский страховой альянс", изданные одним лицом 28 августа и 27 августа.

Австрийская "Inkla Trading & Engineering GmbH" пожаловалась в АМКУ. Она заявила, что отклонения на основании письма председателя ГИЯРУ противоречит тендерной документации и закону.

В распоряжении издания есть письмо от СБУ к президенту "Энергоатома" Петру Котину. В этом письме СБУ сообщало, что "Inkla Trading & Engineering GmbH" по договору с "ЗАЭС" от 12 ноября 2019 года поставила некачественные запчасти без документов. Поэтому СБУ призвала "Энергоатом" провести служебную проверку обстоятельств проведения аудита и утверждения "КМЗ" поставщиком, а также осуществить претензионно-исковую работу по договору.

Также жалобщик заявил, что допущенные фирмы подали свидетельство о передаче чертежей от "Русского дизеля" к "Дизель-Энерго" без права передачи третьим лицам, а следовательно, неизвестно, как чертежи перешли к "Дизель-Энерго". Заказчик ответил, что они подали еще и договор о передаче чертежей от ПО "Дизель-Энерго" к "Дизель-Энерго", а по ошибочной логике истца, мол, и "КМЗ" не мог получить чертежи.

Договор с МК "Дизель-Энерго" подписал в 2015 году директор ПО "Дизель-Энерго" Алексей Лазарев, которого в России задерживали в 2018 году по делу о поставке контрафактного оборудования для метро Петербурга. Договор с "КМЗ" подписала в 2016 году директор "ПО "Дизель-Энерго" Евгения Косолапова.

Админколегия рассмотрит жалобу "Inkla Trading & Engineering GmbH" 21 сентября в 17:00.

В 2020 году "ЗАЭС" уже пять раз безуспешно пыталась купить такие запчасти.

Три тендера выиграла "Inkla Trading & Engineering GmbH", однако один отменили из-за невозможности заключения договора в срок, второй - из-за отсутствия средств вследствие решения "Энергоатома" провести закупку наверху, а третий - из-за невозможности на том этапе закупки внести в тендерную документацию дополнительные квалификационные требования к участников в связи с невозможностью определенное время использовать продукцию "КМЗ".

Четвертый тендер не состоялся из-за недостатка участников, а переговорную процедуру с "ISG Supply OÜ" отменили по решению АМКУ по жалобе "Inkla Trading & Engineering GmbH".