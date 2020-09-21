"Смартленд" сконцентрировал весь пакет акций гостиницы "Днепр"

ООО "Смартленд" сконцентрировал 100%-ный пакет акций столичной гостиницы "Днепр", отмечается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось, ООО "Смартленд" стало стало победителем аукциона по продаже гостиницы "Днепр" с предложением 1,11 млрд грн. Собственником компании и ее бенефициаром указан Максим Терещук (100%), который также числится ее директором. При этом на момент проведения аукциона соучредителями компании являлись ООО "Айс Таун" (82,29%) и Максим Терещук (17,71%). Конечным бенефициаром был указан Алексей Игунин через ООО "Айс Таун".

В свою очередь основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский заявил, что это он вместе с партнерами купил отель, который планирует превратить в центр развития киберспорта.

Согласно данным в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, акционерами ООО "Смартленд" являются Максим Терещук (17,71%) и ООО "Айс Таун", собственником которого выступает Алексей Игунин. Компания специализируется на предоставлении в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного имущества.

"Смартленд" в 2019 году нарастил выручку на 58,3% – до 8,2 млн грн, а прибыль – почти в 2,6 раза, до 0,67 млн грн.