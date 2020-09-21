Владелец "Киевстар" может купить онлайн-кинотеатр Megogo, – СМИ

Холдинг VEON (владелец украинского оператора "Киевстар" и российского "Билайн") обсуждает покупку одного из крупнейших в СНГ онлайн-кинотеатров Megogo. Сделка должна помочь укрепить позиции и сервиса, и оператора по сравнению с конкурентами

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Как рассказали источники издания, в рамках сделки онлайн-кинотеатр оценили в 9 млрд руб ($120 млн). Другой собеседник утверждает, что это стоимость только российского бизнеса "Megogo". Если стороны договорятся, фактическое подписание сделки произойдет не ранее чем через полгода, отметил один из них.

Украинский предприниматель Владимир Боровик запустил Megogo в 2011 году. Помимо Украины у компании есть представительства в России, Беларуси, Латвии, Казахстане, Молдове и Азербайджане. Структура акционеров и финансовые показатели не раскрываются. По собственным данным, сервис является крупнейшим в Восточной Европе и СНГ, ежемесячная аудитория достигает 58 млн уникальных пользователей.

Холдинг VEON Ltd зарегистрирован на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Амстердаме. Он владеет российским "ВымпелКомом", украинским "Киевстаром", а также активами в Пакистане, Алжире, Бангладеш, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Грузии и Армении.

Выручка во втором квартале — $1,89 млрд, чистая прибыль — $156 млн. На 30 июня компании группы обслуживали 205 млн абонентов мобильной связи и 4,3 млн — фиксированной. 47,9% VEON принадлежит LetterOne Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева и Германа Хана.