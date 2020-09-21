Из Нацбанка уволился еще один директор департамента
Директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины (НБУ) Игорь Береза завершает работу на этой должности.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.
В связи с этим Национальный банк планирует вскоре объявить конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента.
Игорь Береза возглавил Департамент финансового мониторинга Национального банка в июне 2015 года.
Этот Департамент отвечает за регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов, организацию и осуществление валютного контроля, лицензирования валютных операций физических и юридических лиц, осуществления регистрации операций с валютными ценностями.
Как сообщалось, с 21 августа работу в НБУ прекратил директор Департамента открытых рынков Сергей Пономаренко.
В начале августа из Нацбанка уволилась Ольга Прохоренко, которая с сентября 2016 года занимал должность директора департамента персонала.
Ранее из Национального банка уволились директор Департамента коммуникаций Наталья Бондаренко и директор юридического департамента Олег Заморский.
Кроме того, Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сергея Холода по собственному желанию. Он курировал сферу платежных систем и денежного оборота.
Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".
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Не для того ЗЕнедоумок голову нацбанку знімав щоб вам стабільність була. Це з серії нужна пєрєстать стрєлять, нєт дєнєг - напєчатаєм і т.д.
Ждіть стабільності, особливо при дворі в бюджеті у 300 лярдів.
Ваш ЗЕнедоумок так і робить, а ви поширше рота відкривайте бо кінець епохи зубожіння пропустите 😎
А тебе такие факты прочувствовать на себе хочется, умник?
При чём тут тотальная засуха и болезни?
https://images.cnscdn.com/images/f/9/e/0/********************************/original.jpgНовая команда Национального банка Украины (НБУ) дала рынку сигнал, что не будет допускать укрепления курса гривни.
Об этом глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил в ходе представления Global Outlook Европейской бизнес ассоциации, передает https://biz.censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина.
"В отличие от предыдущей команды НБУ, которая выкупала доллар, но… не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться", - сказал Фиала.
По словам главы инвесткомпании, игроки на рынке поняли позицию Нацбанка, что также привело к девальвации.
Следующий шаг - выполнение плана Зели по росту доллара.