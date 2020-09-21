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Новини
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Из Нацбанка уволился еще один директор департамента

Из Нацбанка уволился еще один директор департамента

Директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины (НБУ) Игорь Береза ​​завершает работу на этой должности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В связи с этим Национальный банк планирует вскоре объявить конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента.

Игорь Береза ​​возглавил Департамент финансового мониторинга Национального банка в июне 2015 года.

Этот Департамент отвечает за регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов, организацию и осуществление валютного контроля, лицензирования валютных операций физических и юридических лиц, осуществления регистрации операций с валютными ценностями.

Как сообщалось, с 21 августа работу в НБУ прекратил директор Департамента открытых рынков Сергей Пономаренко.

В начале августа из Нацбанка уволилась Ольга Прохоренко, которая с сентября 2016 года занимал должность директора департамента персонала.

Ранее из Национального банка уволились директор Департамента коммуникаций Наталья Бондаренко и директор юридического департамента Олег Заморский.

Кроме того, Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сергея Холода по собственному желанию. Он курировал сферу платежных систем и денежного оборота.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

Автор: 

НБУ (9310) звільнення (1005)


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Топ коментарі
+5
Повністю зливають НБУ під коломойського-єрмака.
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21.09.2020 15:10
+3
Шевченко, назначенный гауляйтером Украины Ермаком-Козырем, зачищает НБУ под банду Коломойского.
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21.09.2020 19:02
+2
Из Нацбанка уволился еще один директор департамента - Цензор.НЕТ 751
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21.09.2020 19:04
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Повністю зливають НБУ під коломойського-єрмака.
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21.09.2020 15:10 Відповісти
А факты есть кроме этой реплики?))
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21.09.2020 18:35 Відповісти
На курс в обміннику подивись, а після виборів ще нежданчиеи отримаєш.
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21.09.2020 19:53 Відповісти
Нормальная практика при Порошенко, при нем доллар всегда сползал)))) А что? Вы уже привыкли к стабильности?!)))
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22.09.2020 13:43 Відповісти
Ну да, ну да, стабільності 😁
Не для того ЗЕнедоумок голову нацбанку знімав щоб вам стабільність була. Це з серії нужна пєрєстать стрєлять, нєт дєнєг - напєчатаєм і т.д.
Ждіть стабільності, особливо при дворі в бюджеті у 300 лярдів.
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24.09.2020 19:16 Відповісти
Повторяю, при Порошенко доллар все время сунулся вверх, какие проблемы?))))
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01.10.2020 17:57 Відповісти
У мене ніяких, а вам уважно спостерігайте за курсом в обміннику, як одне фуйло казало "чєм вишє долар, тєм большє ми получім рублєй"
Ваш ЗЕнедоумок так і робить, а ви поширше рота відкривайте бо кінець епохи зубожіння пропустите 😎
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02.10.2020 22:50 Відповісти
Ну оооочень не хотелось бы увидеть факты такие как тотальная безработица, галопирующая инфляция, обвал гривны и т. д.
А тебе такие факты прочувствовать на себе хочется, умник?
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21.09.2020 22:57 Відповісти
Я о других фактах спрашивал, и не нужно тут умничать и переводить стрелки! Все может закончиться вообще тотальной засухой и болезнями!
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22.09.2020 13:45 Відповісти
Директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины (НБУ) Игорь Береза ​​завершает работу на этой должности.Источник: https://biz.censor.net/n3220434

При чём тут тотальная засуха и болезни?
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22.09.2020 20:24 Відповісти
Да при том, что и твоя тотальная безработица, галопирующая инфляция, обвал гривны и т. д. Писсимист-поробот
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23.09.2020 11:17 Відповісти
Вы наверно имели ввиду "писсимист-порохобот". Да с весны 2019 года я стал пессимистом, а пока Порох мочит зелю то и порохоботом.
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25.09.2020 12:07 Відповісти
І чисто випадково наступник буде мати кацапську фамілію.
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21.09.2020 17:54 Відповісти
Шевченко, назначенный гауляйтером Украины Ермаком-Козырем, зачищает НБУ под банду Коломойского.
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21.09.2020 19:02 Відповісти
Из Нацбанка уволился еще один директор департамента - Цензор.НЕТ 751
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21.09.2020 19:04 Відповісти
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21.09.2020 21:55 Відповісти
Короче,всех петиных-гонтаревских схематозников потиху выковыривают. Надо бы побыстрее конечно.
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21.09.2020 23:50 Відповісти
Ты бы, Лёша, для начала гавно из собственной головы выковырял бы...
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22.09.2020 14:02 Відповісти
Бизнес заметил изменение курсовой политики нового руководства Нацбанка, - глава Dragon Capital
https://images.cnscdn.com/images/f/9/e/0/********************************/original.jpgНовая команда Национального банка Украины (НБУ) дала рынку сигнал, что не будет допускать укрепления курса гривни.

Об этом глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил в ходе представления Global Outlook Европейской бизнес ассоциации, передает https://biz.censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина.
"В отличие от предыдущей команды НБУ, которая выкупала доллар, но… не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться", - сказал Фиала.
По словам главы инвесткомпании, игроки на рынке поняли позицию Нацбанка, что также привело к девальвации.
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22.09.2020 14:03 Відповісти
Ну, для начала назначенный Зелей глава Нацбанка проводит чистки.
Следующий шаг - выполнение плана Зели по росту доллара.
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22.09.2020 14:01 Відповісти

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