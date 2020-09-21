Из Нацбанка уволился еще один директор департамента

Директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины (НБУ) Игорь Береза ​​завершает работу на этой должности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В связи с этим Национальный банк планирует вскоре объявить конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента.

Игорь Береза ​​возглавил Департамент финансового мониторинга Национального банка в июне 2015 года.

Этот Департамент отвечает за регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов, организацию и осуществление валютного контроля, лицензирования валютных операций физических и юридических лиц, осуществления регистрации операций с валютными ценностями.

Как сообщалось, с 21 августа работу в НБУ прекратил директор Департамента открытых рынков Сергей Пономаренко.

В начале августа из Нацбанка уволилась Ольга Прохоренко, которая с сентября 2016 года занимал должность директора департамента персонала.

Ранее из Национального банка уволились директор Департамента коммуникаций Наталья Бондаренко и директор юридического департамента Олег Заморский.

Кроме того, Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сергея Холода по собственному желанию. Он курировал сферу платежных систем и денежного оборота.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".