Российский "Сбербанк" подал иск против ДТЭК Ахметова в Голландии

Окружной суд Амстердама 18 сентября по требованию "Сбербанка России" к DTEK Energy B.V о выплате примерно $45,1 млн ввел обеспечительные меры в отношении некоторых ее активов в Голландии.

Об этом говорится в сообщении "ДТЭК Энерго" на Ирландской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом компания отрицает влияние введенных судом обеспечительных мер на текущую деятельность компании по добыче угля и производству электроэнергии и заявляет о намерениях продолжить переговоры о реструктуризации.

"Компания намеревается использовать все доступные ей законные права и средства правовой защиты, чтобы оспорить требование. Она также намеревается продолжить обсуждения с кредитором, вместе с аффилированными лицами, по реструктуризации задолженности по кредитному соглашению и в отношении него", – сказано в сообщении.

Согласно ему, речь идет о выдвижении "Сбербанком РФ" требования о выплате по соглашению о гарантии в отношении платежных обязательств некоторых аффилированных лиц "ДТЭК Энерго" в соответствии с кредитным соглашением, заключенным между этими аффилированными лицами и кредитором.

"ДТЭК Энерго" в пресс-релизе уточнило, что вместе с ШУ "Обуховская" (Россия) находится в диалоге с кредиторами по условиям долгосрочной реструктуризации займов, базируясь на принципе уважения прав кредиторов, которых она придерживается и в новом переговорном процессе с держателями займов.

Как сообщалось, ОАО "Шахтоуправление "Обуховская" (Ростовская область, входит в состав украинского энергохолдинга ДТЭК) в 2018 году сократило чистую прибыль по российским стандартам бухучета на 7,1% по сравнению с показателем 2017 года, до 2,2 млрд рублей (около $66,7 млн).

В 2017 году генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что долг энергохолдинга "ДТЭК" перед российским "Сбербанком" на то время составлял $436 млн. Значительная его часть была переведена на баланс шахты "Обуховская". При этом сама шахта была выведена из периметра базовой компании "ДТЭК Энерго" и передана в прямое владение материнской компании DTEK B.V.

Напомним, в июне 2012 года ДТЭК купил у ООО "Ростовский антрацит" за $39 млн 100% акций ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", 100% акций ОАО "Донской антрацит" и 66,7% акций ООО "Сулинантрацит", которое затем было объединено с "Донским антрацитом". Промышленные запасы угля этих активов оцениваются в 136 млн тонн.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова. "ДТЭК" управляет предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.