Крупнейший онлайн-ритейлер из России начал работу в Украине

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries начал продажи в Украине.

Как сообщили в пресс-службе компании, для украинского рынка уже запущен сайт и мобильное приложения на iOS, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Таким образом, на сегодняшний день Wildberries работает в восьми странах: России, Украине, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. Продажи в Польше ритейлер запустил в январе 2020 года, в Словакии – в мае.

В июне гендиректор и владелец Wildberries Татьяна Бакальчук говорила, что в 2020 году компания может запустить продажи еще в 10 странах.

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер РФ. Во II квартале 2020 года оборот Wildberries вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем за II квартал 2019 года, до 103,4 млрд рублей.

Как сообщалось, Россия еще со времен президентства Виктора Януковича ограничивает ввоз украинских товаров.

Среди последних мер в этом направлении Россельхознадзор с 4 сентября запретил транзит по территории РФ скота и птицы, а также некоторых видов продукции животноводства из Украины.