CБУ обнаружила миллион наличными в холодильнике топ-менеджеров "Укрзализныци". ФОТО
Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы при проведении контейнерных перевозок.
Как сообщает пресс-центр СБУ, часть средств от незаконной схемы на сумму 1,2 млн грн была обнаружена в холодильника руководителей железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.
"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО "Укрзализныця" заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка", – сказано в сообщении.
Сотрудники СБУ, в рамках начатого уголовного производства задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 млн грн. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.
Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест.
Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.
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Так что на выход, Владик. Твоё кресло отоварили.
Аааа... Он очень занят был написанием в ГБР пасквиля на Порошенко.
УКРЗАЛІЗНИЦЯ ЦЕ ЗАПОВІДНИК НЕПУГАНИХ МЕГА КОРУПЦІОНЕРІВ І ГАРНА КОРМУШКА ДЛЯ ЖИРНИХ ФІНАНСОВИХ УБЛЮДКІВ