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CБУ обнаружила миллион наличными в холодильнике топ-менеджеров "Укрзализныци". ФОТО

CБУ обнаружила миллион наличными в холодильнике топ-менеджеров

Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы при проведении контейнерных перевозок.

Как сообщает пресс-центр СБУ, часть средств от незаконной схемы на сумму 1,2 млн грн была обнаружена в холодильника руководителей железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО "Укрзализныця" заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка", – сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ, в рамках начатого уголовного производства задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 млн грн. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.

CБУ обнаружила миллион наличными в холодильнике топ-менеджеров Укрзализныци 01

CБУ обнаружила миллион наличными в холодильнике топ-менеджеров Укрзализныци 02

CБУ обнаружила миллион наличными в холодильнике топ-менеджеров Укрзализныци 03

Автор: 

обшук (606) СБУ (1540) Укрзалізниця (4779)


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Топ коментарі
+9
"антикоррупционер" лещенко ЗАМОРАЖИВАЕТ коррупцию в Укрзализныце
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21.09.2020 17:13
+4
я давно говорил и говорю, что Одесса это центр коррупции и воровства в Украине!! если бы этим гадам в одессе прикрыть кислород, то бюджет Украины сразу бы пополнился минимум на 20%,, А таких городов в Украине не один и не два!! Вот и посчитайте!! Хотя кто этим будет заниматься ?? Если да же президент Зеленский, вместе с маркаровой и другими дельцами-ворами, нагрели руки на облигациях внутреннего займа ОГВЗГ.. А сколько шума было и вони вокруг этого вопроса!! А оказывается организатором этой аферы века был, никто ино, как сам Зеленский, Маркарова и Ко. А он везде говорит , что не ворует!1 А , что это как не скрытое воровство и ещё не задекларировал вовремя!! Всё ждалнаверное !! Авось пронесёт!!
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21.09.2020 17:30
+2
лимони ...
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21.09.2020 15:15
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лимони ...
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21.09.2020 15:15 Відповісти
В холодильнике лучше сохраняться.
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21.09.2020 16:52 Відповісти
зелень может испортиться
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21.09.2020 17:05 Відповісти
"антикоррупционер" лещенко ЗАМОРАЖИВАЕТ коррупцию в Укрзализныце
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21.09.2020 17:13 Відповісти
да
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21.09.2020 17:18 Відповісти
я давно говорил и говорю, что Одесса это центр коррупции и воровства в Украине!! если бы этим гадам в одессе прикрыть кислород, то бюджет Украины сразу бы пополнился минимум на 20%,, А таких городов в Украине не один и не два!! Вот и посчитайте!! Хотя кто этим будет заниматься ?? Если да же президент Зеленский, вместе с маркаровой и другими дельцами-ворами, нагрели руки на облигациях внутреннего займа ОГВЗГ.. А сколько шума было и вони вокруг этого вопроса!! А оказывается организатором этой аферы века был, никто ино, как сам Зеленский, Маркарова и Ко. А он везде говорит , что не ворует!1 А , что это как не скрытое воровство и ещё не задекларировал вовремя!! Всё ждалнаверное !! Авось пронесёт!!
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21.09.2020 17:30 Відповісти
Киев - мать городов русских и коррупции.
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22.09.2020 14:58 Відповісти
Походу холодильник один на всех топменеджеров))
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21.09.2020 17:35 Відповісти
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/ Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
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21.09.2020 23:31 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya Зеленський є власником трьох кінокомпаній в Росії - розслідування
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21.09.2020 23:32 Відповісти
Совпадение? Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры https://censor.net/ru/news/3220435/ermak_soglasoval_u_zelenskogo_kandidaturu_glavy_ukravtodora_kubrakova_na_doljnost_ministra_infrastruktury

Так что на выход, Владик. Твоё кресло отоварили.
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22.09.2020 00:08 Відповісти
И как же это Серлещ проглядел...

Аааа... Он очень занят был написанием в ГБР пасквиля на Порошенко.
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22.09.2020 10:19 Відповісти
Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы при проведении контейнерных перевозок. Источник: https://biz.censor.net/n3220451

УКРЗАЛІЗНИЦЯ ЦЕ ЗАПОВІДНИК НЕПУГАНИХ МЕГА КОРУПЦІОНЕРІВ І ГАРНА КОРМУШКА ДЛЯ ЖИРНИХ ФІНАНСОВИХ УБЛЮДКІВ



CБУ обнаружила миллион наличными в холодильнике топ-менеджеров "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 9738
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22.09.2020 12:40 Відповісти
Очевидно это лишь дневная выручка. В конце дня производится инкассация с доставкой отката наверх.
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22.09.2020 14:55 Відповісти

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