Вкладчики неплатежеспособных банков в августе получили 26 миллионов возмещения, – ФГВФЛ

Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков в течение августа 2020 года составила 26,6 млн грн. Всего за январь-август 2020 года вкладчикам выплачено гарантированное возмещение на общую сумму 161,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 сентября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 74 действующих банка. На начало сентября 2020 года продолжается ликвидация 50 неплатежеспособных банков, завершена ликвидация 45 банков.

Общая сумма аккумулированных Фондом на 1 сентября средств составила 14,62 млрд грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-августе поступило 2,98 млрд грн.

Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков в течение августа 2020 года составила 26,6 млн грн. Всего за январь-август 2020 года вкладчикам выплачено гарантированное возмещение на общую сумму 161,7 млн грн.

По состоянию на 1 сентября 2020 общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26 февраля 2012 года), составила 89,9 млрд грн.