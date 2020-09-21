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Суд открыл производство по делу об отмене назначения главы Госэкоинспекции

Суд открыл производство по делу об отмене назначения главы Госэкоинспекции

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по административному делу по иску экс-главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова к Кабинету министров Украины, истец просит отменить распоряжение правительства о назначении новым главой ведомства Андрея Мальованого.

Об этом говорится в сообщении ОАСК, передает БизнесЦензор.

"Истец просит суд отменить распоряжение правительства от 20 мая 2020 года о назначении А. Мальованого главой Государственной экологической инспекции Украины", - сказано в сообщении.

Так, суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 13 октября 2020 года.

Как сообщалось, в должности руководителя инспекции Фирсова сменил Андрей Мальованый, соответствующее решение Кабмин принял 13 мая.

9 сентября в Окружной административный суд города Киева поступил иск Фирсова к Кабинету министров Украины.

Автор: 

Держекоінспекція (120) суд (3329) Окружний адмінсуд Києва (152)


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