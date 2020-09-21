Суд открыл производство по делу об отмене назначения главы Госэкоинспекции

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по административному делу по иску экс-главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова к Кабинету министров Украины, истец просит отменить распоряжение правительства о назначении новым главой ведомства Андрея Мальованого.

Об этом говорится в сообщении ОАСК, передает БизнесЦензор.

"Истец просит суд отменить распоряжение правительства от 20 мая 2020 года о назначении А. Мальованого главой Государственной экологической инспекции Украины", - сказано в сообщении.

Так, суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 13 октября 2020 года.

Как сообщалось, в должности руководителя инспекции Фирсова сменил Андрей Мальованый, соответствующее решение Кабмин принял 13 мая.

9 сентября в Окружной административный суд города Киева поступил иск Фирсова к Кабинету министров Украины.