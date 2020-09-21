"ДТЭК Энерго" продолжает переговоры о реструктуризации займов

"ДТЭК Энерго" и ШУ "Обуховская" находятся в диалоге с кредиторами по условиям долгосрочной реструктуризации займов.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Компания подчеркивает, что наработала значительный опыт работы в кризисных условиях, которые были вызваны внешними геополитическими и макроэкономическими факторами. Несмотря на все сложности, и менеджмент, и акционеры компании всегда следовали четким принципам – уважение прав кредиторов. Этих принципов компания придерживается и сегодня, в новом переговорном процессе с держателями займов.

"Сегодня энергетика во многих странах мира все еще находится под влиянием пандемии коронавируса COVID-19 – потребление энергоресурсов не восстановилось в прежних объемах, ценовой спад на сырьевые товары полностью не пройден. Положение дел в Украине усугублено также локальным кризисом в отрасли. В этих условиях компания предпринимает ряд мер по стабилизации ситуации и сохранению непрерывности производственных процессов, а также по поиску решения о долгосрочной реструктуризации долга. Мы понимаем, что кредиторы в такой ситуации используют все возможные методы защиты своих интересов", – заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

18 сентября 2020 года "Сбербанк России" предъявил требование DTEK Energy B.V. к погашению просроченной задолженности и получил определение голландского суда о принятии обеспечительных мер в отношении некоторых активов DTEK Energy B.V. в Голландии.

В компании заявляют, что данные действия не оказывают влияние на текущую деятельность компании по добыче угля и производству электроэнергии. "ДТЭК Энерго" продолжает работать бесперебойно и осуществляет плановую подготовку к отопительному сезону 2020/2021 годов.

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины.

Группа ДТЭК ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

В 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления – 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников.100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов