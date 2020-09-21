"Укртрансгаз" начал реконструкцию третьего крупнейшего газохранилища в стране

"Укртрансгаз" начал работы по реконструкции установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса на Дашавском подземном хранилище газа.

Как сообщает пресс-служба компании, запланированная стоимость реконструкции – 216,6 млн грн (с НДС), работы планируется закончить в четвертом квартале 2021 года, передает БизнесЦензор.

Дашавское ПХГ, с проектной мощностью в 2,2 млрд куб. м, является третьим по объемам хранения природного газа среди украинских газохранилищ.

Ожидается, что переоборудование установки осушки газа позволит сократить ежегодные расходы топливного газа на 55-65%. Кроме того, обновление технического оборудования будет способствовать уменьшению вредного воздействия на окружающую среду.

В свою очередь автоматизация технологического процесса установки осушки газа даст возможность контролировать качественные параметры подаваемого газа в магистральные газопроводы, в режиме онлайн.

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"Реконструкция Дашавского ПХГ – один из первых проектов, реализацию которого мы начинаем в рамках десятилетней программы реконструкции. Сейчас наблюдается большой спрос на украинские подземные газохранилища как со стороны украинских, так и иностранных клиентов. Поэтому нам очень важно, чтобы техническое оборудование газохранилищ работало без сбоев, а процессы закачки и отбора газа происходили стабильно. Кроме того, реконструкция установки осушки газа позволит улучшить физико-химические показатели", – отметил и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Проект реконструкции Дашавского ПХГ входит в План развития газохранилищ Оператора газохранилищ АО "Укртрансгаз" на 2020-2029 годы, а также инвестиционную программу украинских ПХГ на 2020 год, которая была утверждена регулятором в июне этого года. Кроме Дашавского газохранилища, в ближайших планах – осуществление капитального ремонта и техническое переоснащение объектов Бильче-Волыцко-Угерского и Богородчанского ПХГ.