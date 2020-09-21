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Власти Киева на месяц ограничили движение по трассе на Борщаговку

Власти Киева на месяц ограничили движение по трассе на Борщаговку

Движение на улице Борщаговской частично ограничено до 18 октября в связи с началом ее капитального ремонта.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает БизнесЦензор.

Сейчас ремонт улицы ведется в направлении центра на участке от улицы В. Гетьмана до улицы Полевой. На этой части меняют бордюры и снимают старое асфальтовое покрытие.

"Ремонт участка планируется завершить в течение 4 недель. Во время работ движение по улице частично ограничено. Коммунальная корпорация прощения за временные неудобства", – отмечается в сообщении.

Власти Киева на месяц ограничили движение по трассе на Борщаговку 01

Автор: 

дороги (1575) Київ (4688) ремонт (1482) Київавтодор (160)


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Киев на 13м месте в мире по пробкам, уже наверное и самому далекому ясно,что такие работы нужно проводить в ночное время.
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22.09.2020 07:04 Відповісти

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