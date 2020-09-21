Власти Киева на месяц ограничили движение по трассе на Борщаговку
Движение на улице Борщаговской частично ограничено до 18 октября в связи с началом ее капитального ремонта.
Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает БизнесЦензор.
Сейчас ремонт улицы ведется в направлении центра на участке от улицы В. Гетьмана до улицы Полевой. На этой части меняют бордюры и снимают старое асфальтовое покрытие.
"Ремонт участка планируется завершить в течение 4 недель. Во время работ движение по улице частично ограничено. Коммунальная корпорация прощения за временные неудобства", – отмечается в сообщении.
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Valery Valery #424431
показати весь коментар22.09.2020 07:04 Відповісти Мені подобається 0
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