НБУ выдал "Радабанку" кредит рефинансирования на 100 миллионов
Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по предоставлению кредитов рефинансированию на срок до 90 дней 18 сентября удовлетворил заявку "Радабанка" на 100 млн грн под 6% годовых.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ, передает БизнесЦензор.
Как сообщалось, неделей ранее 11 сентября "Радабанк" привлек кредит рефинансирования на сумму 80 млн грн под 6% годовых на срок до 5 лет.
Согласно данным НБУ, по состоянию на 6 июля акционерами "Радабанка" являлись Татьяна Городницкая (62,205%), Владимир Городницкий (брат Татьяны Городницкой – 22,565%), Игорь Городницкий (отец Татьяны Городницкой – 13,43%) и Вадим Сысенко (1,8%).
По данным НБУ, по состоянию на 1 августа 2020 года по размеру общих активов "Радабанк" занимал 38 место (2,69 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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