Власти США отложили запрет популярной китайской соцсети TikTok

Правительство США отложило на неделю запрет мобильного приложения TikTok, который означал бы к его изъятие из американских магазинов приложений уже 20 сентября.

Об этом говорится в заявлении Министерства торговли США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"В свете недавних позитивных событий министр торговли Уилбур Росс по указанию президента Трампа отложит запрет идентифицированных сделок в соответствии с указом 13942, связанных с мобильным приложением TikTok, который должен был вступить в силу в воскресенье 20 сентября", – сказано в заявлении.

В министерстве уточнили, что введение запрета откладывается до 23:59 27 сентября.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что он одобрил соглашение между китайской компанией, которой принадлежит TikTok, и двумя крупными американскими компаниями, что позволит отложить угрозу блокировки популярного приложения в США из соображений национальной безопасности.

В соответствии с соглашением между TikTok, Oracle и Walmart, которое поможет избежать запрета соцсети на территории Соединенных Штатов, будет создана новая компания TikTok Global со штаб-квартирой в США. Oracle станет платформой для облачного хранения данных американских пользователей, Oracle и Walmart смогут приобрести до 20% акций компании, а серверы соцсети разместят в Техасе.

Соглашение было достигнуто после того, как администрация Белого дома заявила об угрозе национальной безопасности из-за того, что китайская соцсеть TikTok может сотрудничать с китайской коммунистической властью.

При этом китайская компания Bytedance, которой принадлежит соцсеть TikTok, сообщила, что впервые слышит о $5 млрд для учебного фонда в США, что, по словам президента Дональда Трампа стало частью сделки.

Вместе с тем, в компании ByteDance заявили, что частью нового соглашения стали инвестиции компании в учебной сфере, в частности, "запуск образовательных онлайн-проектов, основанных на искусственном интеллекте и видеотехнологий для студентов во всем мире".

TikTok существует только с 2016 года, но уже имеет более 800 млн активных пользователей в мире, среди них – 100 млн американцев, а всего приложение загрузили более 2 миллиардов раз. Соцсеть представляет собой неисчерпаемую ленту коротких тематических видео, которые пользователям показывают соответствии с их интересами.