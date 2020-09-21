Госэкоинспекция будет настаивать на закрытии завода "Новомет" в Харькове

Государственная экологическая инспекция будет настаивать на прекращении деятельности ООО "Коксовый завод "Новомет" (Харьков), в настоящее время подсчитывается ущерб от работы предприятия.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Мальованый в Facebook, передает БизнесЦензор.

В Госэкоинспекции рассказали о механизмах, которыми будут компенсировать ущерб для экологии от работы коксового завода.

"272 грн штрафа - не единственное наказание должностных лиц ООО "Харьковский коксовый завод "Новомет" за нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха. Хочу напомнить, что ГЭИ в Харьковской области по результатам проверки ООО "Харьковский коксовый завод" "Новомет" привлечены два должностных лица предприятия к админответственности за нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха на общую сумму 272 грн. Действительно маловат штраф, но, к сожалению, санкция статьи 78 Кодекса Украины об админправонарушениях предусматривает именно такие мизерные штрафы за осуществление субъектами хозяйственной деятельности выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения", - написал Мальованый.

По его словам, таким наказанием Госэкоинспекция не ограничивается, так как за осуществление хозяйственной деятельности, ставшей причиной нарушения закона Украины "Об охране атмосферного воздуха", предусмотрена не только админответственность для должностных лиц предприятия, но и начисление соответствующих убытков. Госэкоинспекция закончит подсчет убытков ориентировочно 22 сентября и готовит документы для судебного иска по полному прекращению деятельности предприятия.

"Сейчас Госэкоинспекцией в Харьковской области осуществляются все необходимые расчеты для начисления убытков, причиненных государству в результате осуществления хозяйственной деятельности ООО "Харьковский коксовый завод "Новомет". Размер ущерба, причиненного окружающей среде, определенно будет существенным. Ожидаем окончательные расчеты 22 сентября. Также напоминаю, что Госэкоинспекция готовит документы для подачи иска о полном прекращении деятельности предприятия", - добавил Мальованый.

По его словам, инспекторы Госэкоинспекции при начислении убытков руководствовались статьей 78 Кодекса Украины об админправонарушениях.

"Согласно ст. 78 КоАП, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти, несоблюдение требований, предусмотренных предоставленным разрешением, другие нарушения порядка осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или превышение технормативов допустимого выброса загрязняющих веществ и нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стационарных источников во время эксплуатации технологического оборудования, сооружений и объектов влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от пяти до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан. Необлагаемый минимум доходов граждан используется в размере 17 грн", - пояснил Мальованый.

Ранее глава Госэкоинспекции был недоволен низким штрафом для предприятия. Поэтому сейчас разрабатываются изменения в нормативно-правовые акты, чтобы повысить сумму наказания.

Глава ведомства также отмечал, что с 2019 года на завод систематически не допускались инспекторы, которые планировали осуществить проверку, а сейчас против завода открытое уголовное производство по загрязнению атмосферного воздуха (ч.1 ст.241 Уголовного кодекса Украины). 31 августа в рамках этого производства Госэкоинспекция приняла участие в обыске завода, в ходе которого было установлено отсутствие разрешительных документов на выбросы загрязняющих веществ. Инспекторы также отобрали пробы от коксового производства и котельной.

В госреестре владельцем коксового завода "Новомет" указан его директор Максим Бондарев.