БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
418 0

Минцифры начало публиковать данные из Реестра строительной деятельности

Минцифры начало публиковать данные из Реестра строительной деятельности

Министерство цифровой трансформации открыло данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности, который заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в области градостроительства.

Как передает БизнесЦензор, об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам министра, опубликованы данные более 27 тыс. декларативных и разрешительных документов.

Кроме того, в новом реестре данных расширен перечень полей, где указана информация, ранее доступная только на бумаге, а также размещены уникальные идентификаторы, которые привязывают к объекту строительства все разрешительные документы.

Федоров подчеркнул, что все данные опубликованы с координатами, что позволяет с точностью выявить объект строительства.

Министр отметил, что вся информация актуальна, структурирована и защищенна от несанкционированных изменений. Данные еженедельно публикуются в текстовом формате Json.

Реестр доступен на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Автор: 

будівництво (2227) Федоров Михайло (257) Мінцифри (810) ДАБІ (86)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 