Минцифры начало публиковать данные из Реестра строительной деятельности

Министерство цифровой трансформации открыло данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности, который заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в области градостроительства.

Как передает БизнесЦензор, об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам министра, опубликованы данные более 27 тыс. декларативных и разрешительных документов.

Кроме того, в новом реестре данных расширен перечень полей, где указана информация, ранее доступная только на бумаге, а также размещены уникальные идентификаторы, которые привязывают к объекту строительства все разрешительные документы.

Федоров подчеркнул, что все данные опубликованы с координатами, что позволяет с точностью выявить объект строительства.

Министр отметил, что вся информация актуальна, структурирована и защищенна от несанкционированных изменений. Данные еженедельно публикуются в текстовом формате Json.

Реестр доступен на Едином государственном веб-портале открытых данных.