Розничный товарооборот с начала года вырос на 6%, – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в августе 2020 года увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года в сопоставимых ценах, тогда как в предыдущем месяце рост составил 8,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в августе по сравнению с июлем 2020 года розничный товарооборот вырос на 2,2%.

В январе-августе 2020 года по сравнению с январем-августом 2019 года оборот розничной торговли также возрос на 6%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксирован в Киевской (на 15,0%), Запорожской (на 13,3%), Черниговской (на 11,8%), Кировоградской (на 11,0%), Волынской (на 10,8%), Днепропетровской (на 8,5%), Полтавской (8,4%, Харьковской (на 6,5%) и Хмельницкой (на 6,3%) областях, а также в Киеве (на 7,3%).

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.