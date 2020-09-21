СБУ задержала на взятке главу Харьковского окружного административного суда

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачила председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"По данным предварительного расследования, глава суда чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала $3000", – сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщение председателю суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса.

В свою очередь в пресс-службе НАБУ уточнили, что речь идет о задержании одного из руководителей Харьковского окружного административного суда сразу после передачи им неправомерной выгоды другому судье этого же суда.

Согласно информации на сайте суда, Харьковский окружной административный суд возглавляет Ольга Панченко.