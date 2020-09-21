СБУ изъяла с начала года контрабанды на 200 миллионов. ИНФОГРАФИКА

С начала года Служба безопасности Украины изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 204 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, предметы контрабанды были изъяты в рамках 38 досудебных расследований, фигурантам которых объявлены подозрения по ст. 201 Уголовного кодекса ("контрабанда"), передает БизнесЦензор.

"Среди предметов контрабанды случаются оружие, запрещенные вещества, культурные ценности, древесина и тому подобное. Так, недавно СБУ задержала организатора канала сбыта огнестрельного оружия. Злоумышленники заказывали комплектующие на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. Сервисы доставки присылали их в Украину, как спортивное снаряжение. Здесь оружие собирали и продавали на интернет аукционах", – отмечается в сообщении.

Также СБУ заблокировала вывоз контрабандой в Литву партии янтаря весом 113,5 кг.

Кроме изъятий и возбуждения дел о контрабанде, также применяются механизмы штрафов и доначисления таможенных платежей. В частности, за этот период по материалам СБУ наложено почти 32 млн грн штрафов, а 91,6 млн грн – сумма доначисленных пошлины, котороые должны уплатить нарушители.

С начала года СБУ начала 47 досудебных расследований о коррупции на таможенной границе. Сейчас 53 лицам сообщено о подозрении.

"Например, незаконные схемы с растаможкой автомобилей были разоблачены на Полесской, Галицкой и Буковинской таможнях. А сотрудники постов "Черноморск" и "Одесса" Одесской таможни требовали средства от предпринимателя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля", – сообщили в СБУ.

Также подозрение объявлено ​​и.о. начальника Житомирской таможни, который допустил растрату бюджетных средств.

С начала 2020 года судебные приговоры получили 9 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов.