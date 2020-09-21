Карантин негативно отразился на объемах кредитования небанковскими финучреждениями, – НБУ

Результаты отчетности за первое полугодие продемонстрировали умеренное влияние карантина на деятельность страховщиков Украины, однако он негативно он отразился на объемах кредитования небанковскими финучреждениями.

Об этом сообщила глава департамента надзора за страховым рынком Национального банка Украины Ольга Максимчук во время встречи членов бизнес-сообщества "The Banking 50", передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение НБУ в Facebook.

Максимчук также сказала, что Нацбанк начал осуществление надзора на основе риск-ориентированного подхода с учетом пропорционального подхода. То есть требования к финучреждениям будут зависеть от риска для потребителей и влияния компании на рынок. Надзор будет проактивным и действовать на опережение проблем.

"Главная цель регулятора - не наказывать компании за нарушение законодательства, а выявить потенциальные риски и помочь устранить, если нарушения возникнут", - отмечается в сообщении.

По словам Максимчук, первоочередная задача Нацбанка - адаптация законодательства к новым целям и задачам. Сейчас регулятор уже представил рынку предложения к проектам законов "О страховании" и "О кредитных союзах".

Страховые компании Украины, подавшие отчетность в Национальный банк Украины (188 СК), в январе-июне 2020 года собрали 21 млрд грн валовых страховых премий, что на 4,4% больше, чем эти же компании собрали за аналогичный период 2019 года.

Рисковые компании собрали 18,714 мдрд грн, компании по страхованию жизни - 2,294 млрд грн.

Данные компании осуществили страховые выплаты на сумму 7,278 млрд грн, в то время как за январь-июнь 2019 года - 6,640 млрд грн. Уровень выплат составил 35%

Общий размер активов страховых компаний на 30 июня 2020 года составил 61,975 млн грн, из них приемлемые активы - 47,341 млрд грн, резервы - 31,359 млрд грн.

Доля входящего перестрахования за шесть месяцев в общем объеме собранных премий уменьшилась с 25% до 9%, исходящего с 33% до 20%.

К 30 июня 2020 года в Украине зарегистрировано 215 страховых компаний, 10 из которых находятся на неподконтрольной территории, восемь подали заявления об аннулировании лицензий. В целом в первом полугодии 2020 года с рынка ушли 20 страховых компаний и появились две новые.