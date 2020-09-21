Экологическая инспекция начала проверки крупнейших предприятий Запорожья

Государственная экологическая инспекция начала проверки крупнейших загрязнителей окружающей среды в Запорожье – предприятий "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ), "Запорожкокс", "Запорожсталь", "Днепроспецсталь" и "Запорожского титаномагниевого комбината" (ЗТМК).

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Мальованый в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Выходим на внеплан – теперь Запорожье. Госэкоинспекция проводит проверки крупнейших загрязнителей в Запорожской области. Состояние окружающей среды здесь можно оценить, как угрожающее для людей. Постоянное загрязнение воздуха, в том числе и с резким запахом, сброс опасных химических веществ и неочищенных стоков в водоемы, несанкционированные свалки – эти проблемы характерны для всей Украины, а для Запорожской области – как для одного из крупнейших промышленных регионов – они усилены в разы", – заявил Мальованый.

По словам чиновника, сейчас идет период проверок крупных предприятий на предмет соблюдения ими природоохранного законодательства, а именно: с 9 сентября проводится проверка "Запорожского завода ферросплавов", продолжается проверка "Запорожкокса" – ее результаты будут известны после 25 сентября.

Кроме того, в ближайшее время инспекторы готовятся к проверке "Запорожстали" в части охраны атмосферного воздуха, в октябре планируется проведение мероприятий на "Днепроспецстали", также планируется проверка ЗТМК.

В то же время Мальованный добавил, что крупные предприятия нередко не допускают инспекторов к проведении проверок.

"К сожалению, имеют место и недопуски Госэкоинспекции к проверкам. Штраф за это максимально составляет сегодня всего 765 грн – ничтожная сумма для крупных заводов. Поэтому усиление ответственности очень актуально. Это поможет создать рычаг, которым мы сможем заставить предприятия пускать инспекторов и придерживаться природоохранного законодательства", – пояснил глава ведомства.