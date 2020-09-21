Зеленский назначил заместителем главы Управления делами бывшую одесскую чиновницу

Президент Владимир Зеленской назначил заместителем руководителя Государственного управления делами Марию Стоцкую.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №400/2020 от 21 сентября обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Стоцкая назначена на должность путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Согласно поданной декларации, Стоцкая владеет квартирой в Одессе площадью 143,4 кв. м, купленной в 2013 году за 2,57 млн грн, а также квартирой в Овруче площадью 36 кв. м стоимостью 320 тыс. грн, приобретенной в 2018 году. В Одессе ей также принадлежит машиноместо и гараж.

Она указала в декларации приобретенный в 2019 году за 820 тыс. грн автомобиль BMW Х6 2014 года выпуска.

При этом данных о каких-либо доходах и средствах в декларации не указано.

Мария Стоцкая в 2013-2014 годах была заместителем известного своими пророссийскими взглядами одесского городского головы, члена "Партии Регионов" Алексея Костусева. До этого Стоцкая длительное время работала в ГАИ.

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