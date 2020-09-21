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Зеленский назначил заместителем главы Управления делами бывшую одесскую чиновницу

Зеленский назначил заместителем главы Управления делами бывшую одесскую чиновницу

Президент Владимир Зеленской назначил заместителем руководителя Государственного управления делами Марию Стоцкую.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №400/2020 от 21 сентября обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Стоцкая назначена на должность путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Согласно поданной декларации, Стоцкая владеет квартирой в Одессе площадью 143,4 кв. м, купленной в 2013 году за 2,57 млн грн, а также квартирой в Овруче площадью 36 кв. м стоимостью 320 тыс. грн, приобретенной в 2018 году. В Одессе ей также принадлежит машиноместо и гараж.

Она указала в декларации приобретенный в 2019 году за 820 тыс. грн автомобиль BMW Х6 2014 года выпуска.

При этом данных о каких-либо доходах и средствах в декларации не указано.

Мария Стоцкая в 2013-2014 годах была заместителем известного своими пророссийскими взглядами одесского городского головы, члена "Партии Регионов" Алексея Костусева. До этого Стоцкая длительное время работала в ГАИ.

Государственная экологическая инспекция начала проверки крупнейших загрязнителей окружающей среды в Запорожье – предприятий "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ), "Запорожкокс", "Запорожсталь", "Днепроспецсталь" и "Запорожского титаномагниевого комбината" (ЗТМК).

Автор: 

ДУСЯ (94) Зеленський Володимир (2514) призначення (1144)


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