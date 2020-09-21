Банки за неделю выдали льготных кредитов на 682 миллиона

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 3 506 займов на общую сумму в 8,49 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-служюы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Из них 6,8 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 1,38 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 310,56 млн грн - на пополнение оборотных средств.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 268 кредитов на общую сумму в 682 млн грн. 69% (463 млн грн) от общей суммы заключенных сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 18% (123 млн грн) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И займа на пополнение оборотных средств составляют 13% (86,67 млн грн).

Заем в рамках Программы можно получить в "Ощадбанке", "Укргазбанке", "Приватбанке", "Укрэксимбанке", "Банке "Львов", "ПУМБе", "Банке "Альянс", "Кредобанке", "Банке "Восток", "Райффайзен банке Аваль", "ТАСкомбанке", "Альфа-банке", "Банке "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанке", "Креди Агриколь банке", "КредитВест Банке" и "ОТП Банке".