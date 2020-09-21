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Microsoft покупает одного из крупнейших разработчиков видеоигр за $7,5 миллиарда

Microsoft покупает одного из крупнейших разработчиков видеоигр за $7,5 миллиарда

Корпорация Microsoft объявила о намерении приобрести ZeniMax Media, материнскую компанию одного из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр в мире Bethesda Softworks.

Согласно совместному пресс-релизу компаний, ZeniMax Media будет куплена за $7,5 млрд наличными, передает БизнесЦензор.

Структура сделки включает покупку студий разработки по всему миру, в которых работает более 2300 сотрудников, а также популярных франшиз Bethesda – The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Quake, Wolfenstein и Dishonored.

Материнская компания Bethesda ZeniMax Media была основана в 1999 году председателем совета директоров и генеральным директором Робертом А. Альтманом.

Мicrosoft ожидает, что приобретение будет завершено во второй половине 2021 финансового года.

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