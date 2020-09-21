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Пункт пропуска через границу в Киевском речном порту возобновил работу

Пункт пропуска через границу в Киевском речном порту возобновил работу

Кабинет министров Украины исключил международный пункт пропуска в Киевском речном порту из списка временно закрытых в связи с карантинными ограничениями.

Соответствующее распоряжение Кабмина №1132-р от 16 сентября обнародовано на сайте правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

13 марта Кабинет министров принял распоряжение №288, которым временно с 7 апреля закрыл 115 пунктов пропуска через госграницу в связи с карантином, а еще в 28 временно прекратил пешеходное сообщение.

Позже, распоряжением от 20 мая №589, правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским союзом и Молдовой, а 12 июня приняло постановление №477, которым исключило из перечня временно закрытых пунктов пропуска 15 международных аэропортов.

Автор: 

Київ (4688) порт (1395)


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С кем граничим в киевском порту?
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22.09.2020 07:08 Відповісти

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