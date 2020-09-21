АМКУ поручил снизить тариф на отопление для жителей левобережья Киева

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации ООО "Евро-Реконструкция", которое является поставщиком отопления и горячей воды для 300 тыс. жителей и предприятий левобережья Киева, обязав предприятие сделать перерасчет платы за услуги отопления и поставки горячей воды.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, Комитет еще в январе этого года предоставил крупнейшим теплоснабжающим обязательные для рассмотрения рекомендации пересмотреть в течение отопительного периода 2019/2020 годов плату за отопление из-за снижения цен на газ на более 20%, однако "Евро-реконструкция" эти рекомендации проигнорировала, передает БизнесЦензор.

На предприятии объяснили это тем, что основным видом топлива для них является не газ, а уголь, доля которого в производстве составляет 90%.

"Однако Комитет установил, что эта информация не соответствует действительности. В течение четырех месяцев 2020 года доля газа при производстве тепловой энергии ООО "Евро-Реконструкция" составляла 42,07%, а в апреле – 56%", – сказано в сообщении.

АМКУ также обращает внимание, что постановлением НКРЭКУ от 17 марта установлены тарифы на услуги по снабжению тепловой энергии ООО "Евро-Реконструкция" на уровне 827,18 грн/Гкал. Однако предприятие продолжает начислять населению плату за услуги по централизованному отоплению по предыдущим тарифам – 1341,53 грн за Гкал. То есть, завышенными на 514,35 грн.

По сообщению ООО "Евро-Реконструкция", сниженные тарифы будут применены только в случае заключения гражданами новых договоров о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии.

"При этом ООО "Евро-Реконструкция" не информировало надлежащим образом потребителей о возможности получения услуги по поставке тепловой энергии по значительно более низким тарифам. Такое поведение предприятия содержит признаки злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке, что может привести к ущемлению интересов потребителей", – констатируют в АМКУ.

Поэтому Комитет на заседании 17 сентября предоставил ООО "Евро-Реконструкция" следующие рекомендации:

обеспечить в установленном порядке осуществление перерасчетов платы за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды в связи с изменением цены природного газа в течение отопительного периода 2019/2020 годов;

обеспечить публичное информирование потребителей об уменьшении платы за услуги по поставке тепловой энергии при заключении договоров о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии/воды (вместо договоров о предоставлении услуг по централизованному отоплению/централизованному снабжению горячей воды) и условия заключения таких договоров.

О результатах рассмотрения этих рекомендаций ООО "Евро-Реконструкция" обязано сообщить Антимонопольному комитету.