Lufthansa продолжит сокращение флота и увольнения сотрудников

Компания Deutsche Lufthansa AG 21 сентября заявила, что проведет дальнейшую реструктуризацию.

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Перспективы международных авиаперелетов существенно ухудшились в последние недели", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что количество пассажиров и число бронирований вновь снизились после "слабых признаков восстановления" летом.

Компания планирует дальнейшее сокращение флота, а также рабочих мест. Дополнительное обесценивание активов на 1,1 млрд евро Lufthansa учтет в финансовых результатах за третий квартал.

Ранее авиакомпания предполагала достичь половины среднего прошлогоднего уровня авиаперевозок в четвертом квартале текущего года, однако теперь эти ожидания не являются реалистичными. Более вероятен выход на 20-30% от прошлогодних показателей.

Lufthansa к середине десятилетия намерена на постоянной основе отказаться от 150 самолетов против ранее планировавшихся 100. В том числе будут окончательно выведены из эксплуатации семь Airbus А340-600.

Также компания намерена провести более масштабные уменьшение штата, чем прежде объявленное сокращение 22 тыс. рабочих мест с полной занятостью. Точное количество в сообщении Lufthansa не приводится.

Авиаперевозчик отметил, что в первом квартале 2021 года количество сотрудников на управленческих позициях в группе снизится на 20%, а административные офисные площади в Германии - на 30%.

При этом авиакомпания по-прежнему планирует вернуться к генерации позитивного денежного потока в 2021 году.

Котировки акций Lufthansa в ходе торгов 21 сентября падают на 9,5%. Капитализация авиакомпании с начала текущего года рухнула почти на 53% и составляет сейчас около 5,1 млрд евро.

Группе Lufthansa в сфере пассажирских авиаперевозок помимо одноименного бренда принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings и Brussels Airlines.

Группа в 2019 году перевезла рекордное количество пассажиров - почти 145,2 млн человек. Загруженность рейсов составляла 82,5%. Флот насчитывает свыше 760 самолетов. Помимо пассажирских и грузовых авиаперевозчиков в группу входят логистические, технические и обслуживающие компании. Штат на конец прошлого года насчитывал свыше 138 тыс. человек.