Компании Коломойского стали крупнейшими импортерами дизтоплива через порты, – "А-95"

В январе-августе 2020 г. группа "Приват" стала крупнейшим импортером дизельного топлива через порты с объемом 119 тыс. тонн, увеличив поставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 9 раз (на 105,7 тыс. тонн).

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95".

Весь объем дизтоплива "Приват" поставил на терминал "Одесснефтепродукт".

Компания "Альянс Энерго Трейд" осталась на второй позиции рейтинга крупнейших импортеров дизтоплива через порты, несмотря на почти двукратный рост импорта – с 55,2 тыс. тонн в январе-августе прошлого года до 95,8 тыс. тонн в январе-августе 2020 года. В частности, компания импортировала по 37 тыс. тонн дизельного топлива из портов "Пивденный" и "Николаев", 13,4 тыс. тонн – из Одессы и по 5,2 и 3,1 тыс. тонн – из Запорожья (терминал "Комбината "Зирка") и из порта Рени соответственно.

На третьем месте удержалась группа "Трейд Коммодити", нарастив объем поставок на 34% (на 17,1 тыс. тонн) – до 67,3 тыс. тонн, из которых 60,4 тыс. тонн пришлись на терминал "Ойл Трансшипмент" в порту Николаева. Еще 5,3 тыс. тонн компания импортировала из ресурсов, поставленных в Одессу, и 1,6 тыс. тонн – в "Пивденный".

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Сеть WOG нарастила ввоз дизтоплива через порты на 1,1 тыс. тонн – до 37 тыс. тонн, заняв четвертую строчку рейтинга. Из "Николаева" компания вывезла 31,2 тыс. тонн, из "Пивденного" — 5,8 тыс. тонн.

С первой на пятую позицию рейтинга, по итогам восьми месяцев 2020 года, опустился одесский "Евростандарт". За год он сократил морской импорт на 45% (на 29 тыс. тонн) – до 36 тыс. тонн. Если годом ранее поставки в основном осуществлялись через порт "Пивденный", то в 2020 году почти половина поставок – 17,7 тыс. тонн – пришлась на терминал "Комбината "Зирка" (Запорожье).