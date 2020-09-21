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Новини
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"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину, – "Нафтогаз"

Российский "Газпром" запросил дополнительные мощностей для транспортировки природного газа через украинскую ГТС в Европу в октябре.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", для выполнения этого запроса компания сегодня получила дополнительные мощности на межгосударственных соединениях, передает БизнесЦензор.

"Услуги по организации транзита будут оплачены "Газпромом" дополнительно к основному транзитному договору", – сказано в сообщении.

Аукцион по распределению мощностей на межгосударственных соединениях состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) сегодня, 21 сентября. Как отмечают в "Нафтогазе", это первый подобный аукцион.

"По итогам торгов "Нафтогазу распределены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита "Газпрома". При этом такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как "Нафтогазу", так и "Оператору ГТС Украины", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" (Россия) подписали Соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины сроком действия в 2020-2024 годах. При этом согласованы объемы российского газа для транспортировки европейским потребителям в рамках этого соглашения. Так, в 2020 году речь идет о забронированных мощностях в объеме 65 млрд кубометров, которые оплачиваются по принципу "качай или плати".

Автор: 

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21.09.2020 20:08 Відповісти
Не справляется видимо с объемами прокачки СП2.
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22.09.2020 07:01 Відповісти
А він введений в експлуатацію, його добудували?
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22.09.2020 08:19 Відповісти
Понятие "сарказм" вам известно?
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22.09.2020 12:19 Відповісти
Ми в інтернеті. Тут такі унікуми попадаються що хрен поймеш сарказм чи діагноз.
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22.09.2020 16:28 Відповісти
СП2 все далі і далі
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22.09.2020 08:18 Відповісти
а как же вЯличие?
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22.09.2020 08:56 Відповісти

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