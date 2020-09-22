ГБР получило нового исполняющего обязанности директора
Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Сухачев в 2017-2019 работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. В 2019-2020 проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.
По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора ГБР.
Ранее возглавлявший ГБР Александр Соколов вернулся на должность заместителя директора Бюро.
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