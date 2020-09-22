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ГБР получило нового исполняющего обязанности директора

ГБР получило нового исполняющего обязанности директора

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Сухачев в 2017-2019 работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. В 2019-2020 проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора ГБР.

Ранее возглавлявший ГБР Александр Соколов вернулся на должность заместителя директора Бюро.

ДБР (494) Сухачов Олексій (3)


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