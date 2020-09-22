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Новини Ліквідація банків
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Суд обязал Нацбанк выплатить 129 миллионов по делу банка окружения Януковича

Суд обязал Нацбанк выплатить 129 миллионов по делу банка окружения Януковича

Северный апелляционный хозсуд своим постановлением от 8 сентября отказался удовлетворить апелляционную жалобу НБУ и оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск ООО "Промышленная инновационная компания" к Нацбанку и решено взыскать с ответчика в пользу истца 128,9 млн грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Это дело рассматривается в судах по второму кругу.

В 2019 году Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и отменил решения судов низших инстанций, которыми были удовлетворены указанный иск ООО "Промышленная инновационная компания" (владелец 71% акций "Радикал Банка") и решено взыскать с Нацбанка в пользу этой фирмы 128,9 млн грн.

По мнению компании-истца, ущерб был нанесен ей как акционеру банка вследствие лишения корпоративных прав из-за принятия Нацбанком в 2015 году "неправомерного решения" (по мнению истца) об отнесении "Радикал банка" к категории неплатежеспособных. Тогда суд кассационной инстанции отправил это дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как сообщал БизнесЦензор, ГПУ закрыла дело о выводе из "Радикал Банка" активов на 770 миллионов.

Полиция с декабря 2015 года расследовала факты злоупотребления руководством "Радикал Банка" и компании по управлению активами "АРБ Инвестменс", что привело к завладению средствами финучреждения в особо крупных размерах.

Всего за день до введения временной администрации банк переуступил свои активы на 770 млн гривен, потеряв на сделке не менее 420 млн.

НБУ отнес "Радикал Банк" к категории неплатежеспособных и в банк ввели временную администрацию 9 июля 2015 года.

Согласно данным реестра юрлиц, конечными собственниками ООО "КУА "АРБ Инвестментс" указаны киевляне Андрей Тимофеев и Инна Буянова.

Напомним, согласно документам, найденным в "Межигорье" после побега Виктора Януковича в феврале 2014, "Радикал Банк" был связан с экс-президентом.

В частности, в 2010 году "Радикал" вместе с другим "семейным" банком – "УкрБизнес Банком" – был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн. Осенью 2013 года "Радикал" начал обслуживать сотрудников "Танталита", компания также разместила здесь ценные бумаги. Кроме того, ряд акционеров и должностных лиц банка оказались связанными с группой межигорских фирм.

Весной 2015 года формальными собственниками банка стали его менеджеры – глава правления Анри Веремейченко и сын главы набсовета Максим Шпак. По данным НБУ на 11 июня 2015 года, Шпак опосредованно владел 71% акций банка, Веремийченко – 20,0042%.

банки (6978) НБУ (9310) Янукович Віктор (375)


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Судебная мафия в действии. Пока одни на предприятиях, да по за границам работают, налоги платят ,другие пытаются урвать по быстрячку, воспользовавшись тем, что президент у нас тряпка, окруживший себя олигархами и проходимцами всех мастей.
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22.09.2020 09:21 Відповісти
Суд обязал Нацбанк выплатить 129 миллионов по делу банка окружения Януковича - Цензор.НЕТ 3428

А зеленый министр экономики фантазирует насчет сотрудничесива МВФ.
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22.09.2020 10:17 Відповісти
В стране произошло"разделение властей"! Зе-ездит ленточки перерезает. Беня, Ахметов, Медведчук и Пинчук бюджет и население доют, Ермак претендентов отоваривает, а суды бабло косят! Да, забыл, нарид серии Кварталов смотрит и привычно ржет!
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22.09.2020 10:50 Відповісти
Ну что тут скажешь, браво. Дербарнят наши деньги мафиозные кланы аж гай шумит. А вы давайте придурки дальше платите налоги в бюджет и побольше
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22.09.2020 10:55 Відповісти
Так нацбанк просто регулятор,у него деньги только на зарплату сотрудникам и всё,судиться нужно с конкретным должностным лицом за неправомерные действия,пусть платит из личного кармана.
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22.09.2020 18:48 Відповісти

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