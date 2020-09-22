Суд обязал Нацбанк выплатить 129 миллионов по делу банка окружения Януковича

Северный апелляционный хозсуд своим постановлением от 8 сентября отказался удовлетворить апелляционную жалобу НБУ и оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск ООО "Промышленная инновационная компания" к Нацбанку и решено взыскать с ответчика в пользу истца 128,9 млн грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Это дело рассматривается в судах по второму кругу.

В 2019 году Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и отменил решения судов низших инстанций, которыми были удовлетворены указанный иск ООО "Промышленная инновационная компания" (владелец 71% акций "Радикал Банка") и решено взыскать с Нацбанка в пользу этой фирмы 128,9 млн грн.

По мнению компании-истца, ущерб был нанесен ей как акционеру банка вследствие лишения корпоративных прав из-за принятия Нацбанком в 2015 году "неправомерного решения" (по мнению истца) об отнесении "Радикал банка" к категории неплатежеспособных. Тогда суд кассационной инстанции отправил это дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как сообщал БизнесЦензор, ГПУ закрыла дело о выводе из "Радикал Банка" активов на 770 миллионов.

Полиция с декабря 2015 года расследовала факты злоупотребления руководством "Радикал Банка" и компании по управлению активами "АРБ Инвестменс", что привело к завладению средствами финучреждения в особо крупных размерах.

Всего за день до введения временной администрации банк переуступил свои активы на 770 млн гривен, потеряв на сделке не менее 420 млн.

НБУ отнес "Радикал Банк" к категории неплатежеспособных и в банк ввели временную администрацию 9 июля 2015 года.

Согласно данным реестра юрлиц, конечными собственниками ООО "КУА "АРБ Инвестментс" указаны киевляне Андрей Тимофеев и Инна Буянова.

Напомним, согласно документам, найденным в "Межигорье" после побега Виктора Януковича в феврале 2014, "Радикал Банк" был связан с экс-президентом.

В частности, в 2010 году "Радикал" вместе с другим "семейным" банком – "УкрБизнес Банком" – был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн. Осенью 2013 года "Радикал" начал обслуживать сотрудников "Танталита", компания также разместила здесь ценные бумаги. Кроме того, ряд акционеров и должностных лиц банка оказались связанными с группой межигорских фирм.

Весной 2015 года формальными собственниками банка стали его менеджеры – глава правления Анри Веремейченко и сын главы набсовета Максим Шпак. По данным НБУ на 11 июня 2015 года, Шпак опосредованно владел 71% акций банка, Веремийченко – 20,0042%.