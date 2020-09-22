"Харьковгаз" ликвидировал более 600 повреждений газовых сетей

Для стабильного и безаварийного обеспечения природным газом потребителей Харьковской области в отопительном сезоне, специалистами АО "Харьковгаз" проведено комплексное приборное обследование (КПО) более 2 тыс. км. газовых сетей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгаза сообщает БизнесЦензор.

При обследовании отремонтировано около 600 повреждений изоляции и локализовано 40 утечек газа на распределительных газопроводах.

Как сообщает компания, при комплексном приборном обследовании определяется место нахождения и глубина заложения газопровода (для подземных), герметичность газопроводов, осуществляется обследование газопроводов на наличие коррозии, определяется состояние защитного изоляционного покрытия и электропотенциала для подземных стальных газопроводов.

"КПО газопровода осуществляют по всей его длине. Сроки комплексных проверок зависят от сроков и условий эксплуатации газопроводов. Чем старше газопровод, тем чаще необходимо проводить его комплексное-приборное обследование. Внеочередное КПО проводится для газопроводов в случае, если срок эксплуатации превышает: для стальных газопроводов 40 лет, для полиэтиленовых 50 лет. Не реже чем раз в 5 лет - при продолжительности эксплуатации до 25 лет и не реже чем раз в 3 года - при эксплуатации более 25 лет. Ежегодно - если газопроводы включены в план капитального ремонта или замены", - сообщает "Харьковгаз".

В этом году "Харьковгазом" запланировано провести КПО почти 4 тыс. км. газопроводов. На начало сентября проведено приборное обследование более 60% газовых сетей.

С августа месяца обследовать газовые сети Харьковщины на утечки газа начала первая передвижная мобильная лаборатория АО "Харьковгаз". Современный автомобиль лаборатории - Toyota Hilux оборудован приборами, позволяющими определить утечки газа. Эти приборы фиксируют наименьшую концентрацию газа на расстоянии в 8 метров при скорости движения автомобиля до 40 км. в час.

За месяц работы экипажем лаборатории проверены газопроводы в Харьковском, Змиевском, Двуречанском районах. Во время обследований выявлено и устранено 38 утечек газа.

Кроме комплексного приборного обследования, специалисты АО "Харьковгаз" проводят замену изношенных участков газопроводов. Это необходимо, чтобы старые газопроводы не стали причиной отсутствия газа у бытовых потребителей и предприятий в период зимней загруженной работы газовых сетей. Участки газопроводов протяженностью от 100 до 700 метров меняются в Двуречанском, Шевченковском, Изюмском, Купянском, Балаклейском и Змиевском районах.