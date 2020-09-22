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Зеленский подписал закон о государственных портфельных гарантиях

Зеленский подписал закон о государственных портфельных гарантиях

Президент Владимир Зеленский подписал закон относительно предоставления государственных гарантий на портфельной основе и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем № 873-ІХ, который парламент принял 3 сентября 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, документ направлен на расширение возможности доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий.

"Согласно закону, в текущем году государство может предоставить портфельные гарантии в объеме до 5 млрд грн. Для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых украинским микропредприятиям и МСБ в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту, необходимо решение Кабинета министров, согласованное с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета", – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливаются правительством. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.

Кроме того, закон предусматривает внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 сентября.

Документом предусмотрена возможность предоставления в 2020 году государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнса в объеме до 5 млрд грн на портфельной основе. Такая гарантия не должна превышать 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Верховная Рада также предоставила Минфину право осуществлять бополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для докапитализации акционерного общества, 100% акций которого принадлежат государству в лице Минфина и которое создано с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

При этом из госбюджета выделено 10 млн грн по новой бюджетной программе "Пополнение уставного капитала акционерного общества, создаваемого в целях внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

закон (1484) законопроєкт (1676) Зеленський Володимир (2514)


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Топ коментарі
+2
Сегодня попробовал обратиться в "Дию".
Не работает - ничего.
Все в традициях зеленого членограя.
Ненависти - не хватает...
И оно еще документы подкалякивает? ...ля...
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22.09.2020 16:38
+2
Писец, Вазелин хочет кидалово устроить - будет долги пустыми портфелями отдавать
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23.09.2020 00:24
+1
Похоже на еще одну лазейку для коррупционеров.
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22.09.2020 17:12
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Сегодня попробовал обратиться в "Дию".
Не работает - ничего.
Все в традициях зеленого членограя.
Ненависти - не хватает...
И оно еще документы подкалякивает? ...ля...
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22.09.2020 16:38 Відповісти
Как обратились? Дия это программа, у меня все работает.
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23.09.2020 11:11 Відповісти
Зебил детектид.
Дия не подтягивает документы до 2014 года,
Дия не проводит целый ряд заявленных регистрационных действий.
По факту - зебилоиды раззвонили на всю страну про цифровую эру,
Но Дия работает не более чем на 15-20% запросов.
При этом в сети обязательно сидит организм, который объясняет, что Дия работает, а если у вас что произошло - так это случайность.
Слишком часты случайности.
Но лохи - верят...
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23.09.2020 11:35 Відповісти
Дия не проводит целый ряд заявленных регистрационных действий, какие? Как мне обьяснили до 2014 года не все оцифрованно откуда они подтянут информацию?
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23.09.2020 11:46 Відповісти
Еще раз зебил детектид.
Это методика такая - вести дискуссию.
Принцип - я воняю, значит я существую.
По Дие - заявлялась цифровая эра. По факту - работает немногое.
КАК ВСЕГДА - СОВРАЛИ. а ТЕПЕРЬ - ПШЛО!
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23.09.2020 11:59 Відповісти
Принцип - я воняю, значит я существую, заканчивай о себе, давай по существу о программе.
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23.09.2020 13:24 Відповісти
Опа, зебилоид занервничал. Обидно, да?
Повторяю - пшло...
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23.09.2020 13:32 Відповісти
Что, сдулся? Пукнул в воду плохое приложение и кончились аргументы.
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23.09.2020 13:35 Відповісти
Давай, зеленка, еще раз, голос!
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23.09.2020 13:37 Відповісти
Похоже на еще одну лазейку для коррупционеров.
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22.09.2020 17:12 Відповісти
Писец, Вазелин хочет кидалово устроить - будет долги пустыми портфелями отдавать
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23.09.2020 00:24 Відповісти
То есть создаем банк, даем ему портфельных гарантий на 5 лярдов и далее в оффшор. Так чтоль? )))
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23.09.2020 07:43 Відповісти

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