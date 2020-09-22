Зеленский подписал закон о государственных портфельных гарантиях
Президент Владимир Зеленский подписал закон относительно предоставления государственных гарантий на портфельной основе и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем № 873-ІХ, который парламент принял 3 сентября 2020 года.
Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.
Согласно сообщению, документ направлен на расширение возможности доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий.
"Согласно закону, в текущем году государство может предоставить портфельные гарантии в объеме до 5 млрд грн. Для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых украинским микропредприятиям и МСБ в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту, необходимо решение Кабинета министров, согласованное с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета", – говорится в сообщении.
В документе отмечается, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливаются правительством. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.
Кроме того, закон предусматривает внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 сентября.
Документом предусмотрена возможность предоставления в 2020 году государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнса в объеме до 5 млрд грн на портфельной основе. Такая гарантия не должна превышать 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.
Верховная Рада также предоставила Минфину право осуществлять бополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для докапитализации акционерного общества, 100% акций которого принадлежат государству в лице Минфина и которое создано с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.
При этом из госбюджета выделено 10 млн грн по новой бюджетной программе "Пополнение уставного капитала акционерного общества, создаваемого в целях внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".
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Не работает - ничего.
Все в традициях зеленого членограя.
Ненависти - не хватает...
И оно еще документы подкалякивает? ...ля...
Дия не подтягивает документы до 2014 года,
Дия не проводит целый ряд заявленных регистрационных действий.
По факту - зебилоиды раззвонили на всю страну про цифровую эру,
Но Дия работает не более чем на 15-20% запросов.
При этом в сети обязательно сидит организм, который объясняет, что Дия работает, а если у вас что произошло - так это случайность.
Слишком часты случайности.
Но лохи - верят...
Это методика такая - вести дискуссию.
Принцип - я воняю, значит я существую.
По Дие - заявлялась цифровая эра. По факту - работает немногое.
КАК ВСЕГДА - СОВРАЛИ. а ТЕПЕРЬ - ПШЛО!
Повторяю - пшло...