Зеленский подписал закон о государственных портфельных гарантиях

Президент Владимир Зеленский подписал закон относительно предоставления государственных гарантий на портфельной основе и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем № 873-ІХ, который парламент принял 3 сентября 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, документ направлен на расширение возможности доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий.

"Согласно закону, в текущем году государство может предоставить портфельные гарантии в объеме до 5 млрд грн. Для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых украинским микропредприятиям и МСБ в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту, необходимо решение Кабинета министров, согласованное с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета", – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливаются правительством. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.

Кроме того, закон предусматривает внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 сентября.

Документом предусмотрена возможность предоставления в 2020 году государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнса в объеме до 5 млрд грн на портфельной основе. Такая гарантия не должна превышать 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Верховная Рада также предоставила Минфину право осуществлять бополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для докапитализации акционерного общества, 100% акций которого принадлежат государству в лице Минфина и которое создано с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

При этом из госбюджета выделено 10 млн грн по новой бюджетной программе "Пополнение уставного капитала акционерного общества, создаваемого в целях внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".