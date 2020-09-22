Зеленский подписал закон о повышении поддержки лиц с инвалидностью с детства

Президент Владимир Зеленский подписал закон относительно повышения лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Документ усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью путем повышения уровня государственной поддержки.

В частности, предполагается, что повышение указанной надбавки будет поэтапным и она увеличится следующим образом:

– лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы: с 1 января 2021 года – с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022 года – до 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

– лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы: с 1 января 2021 года – с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

– одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые, по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения, нуждаются в постоянном постороннем уходе: с 1 января 2021 года – с 15% до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

– на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет: с 1 января 2021 года – со 100% до 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет, а с 1 января 2022 года – до 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет;

– на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2021 года – со 100% до 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а с 1 января 2022 года – до 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.