Dragon Capital планирует построить индустриальный парк рядом с Киевом

Компания Dragon Capital планирует построить индустриальный парк E40 Industrial Park на 27 километре Житомирской трассы (с. Колонщина, Киевская обл.).

Об этом со ссылкой на пресс-службу Dragon Capital сообщает БизнесЦензор.

Проект будет располагаться на фасадном земельном участке площадью 49 га.

Согласно разработанной концепции, общая площадь зданий индустриального парка составит 200 тыс. кв. м., включая производственно-складские помещения класса А, терминалы кросс-докинга, офисно-бытовые и инфраструктурные объекты (гостиница, станция технического обслуживания грузовиков и т.д.).

Dragon Capital приобрела указанную землю в 2018 году у компании Europolis GmbH, входящей в крупный концерн недвижимости CA Immo Group (Вена, Австрия).

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.