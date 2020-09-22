Во Франции построят хранилище для хранения водорода в соляных пещерах

В пещерах на юго-западе Франции планируют начать технико-экономическое обоснование пилотного проекта хранения водорода на 1,5 ГВт-ч.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на PV-magazine.

Компания Hydrogène de France и французский оператор газовых сетей Teréga подписали меморандум о взаимодействии по запуску пилотного проекта в муниципалитете Каррес-Кассабер в юго-западном регионе Нувель-Аквитания, где расположены соляные пещеры.

Строительство планируется начать в 2022 году, а коммерческая эксплуатация – в 2024 году. Проект HyGéo обойдется в 13,5 млн евро.

Французский сайт Industrie&Technologies сообщил, что пещеры раньше использовались как хранилище пропана французским энергетическим гигантом Total.

Исследовательская группа подсчитала, что Европа имеет высокий технический потенциал для хранения водорода в солевых месторождениях. Большая часть соляных пещер континента находится именно на севере Европы.

На Германию приходится наибольшая доля, за ней следуют Нидерланды, Великобритания, Норвегия, Дания и Польша.