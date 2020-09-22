Китайский автопроизводитель выпустит 10 моделей водородных авто

Китайская государственная компания SAIC Motor объявила о планах до 2025 года в рамках своей новой водородной стратегии запустить производство не менее 10 моделей автомобилей на водородных топливных элементах.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на H2 View.

В общем, автомобилей на водородных топливных элементах будет выпущено 10 тыс.

Китайский производитель автомобилей создал специальный центр исследований и разработок топливных элементов, а также рабочую группу, в которую входит более тысячи работников. Это сделано, чтобы достигнуть цели в сроки.

Через пять лет SAIC рассчитывает занять не менее 10% китайского рынка электромобилей на топливных элементах.

"Ускорение разработки и применения технологий топливных элементов имеет большое стратегическое значение для повышения конкурентоспособности китайских автомобилей на новых источниках энергии, содействия инновационному и экологическому развитию автомобильной промышленности Китая", – отмечают в компании.

SAIC Motor – крупнейшая в Китае государственная компания по производству и экспорту автомобилей. На нее приходится четверть всех продаж автомобилей в КНР – около 10 млн ежегодно.