В Исландии строят комплекс для преобразования углекислого газа в горную породу

В Исландии строят самое большое в мире подземное хранилище углекислого газа. Специальный комплекс будет улавливать CO2 из атмосферы и превращать его в горную породу.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на autonews.

Швейцарская компания Climeworks строит крупнейшее в мире предприятие по улавливанию и хранению атмосферного CO2 и его преобразования в горную породу. Уникальный экологический комплекс появится недалеко от Рейкьявика. Партнером Climeworks в этом проекте выступает компания Audi, целью которой является достижение нулевого экологического следа компании к 2050 году.

Построенная Climeworks будет фильтровать 4000 метрических тонн углекислого газа из воздуха в год, и минерализовать его под землей. Четвертая часть этого объема – это вклад в очистку атмосферы компании Audi. Для очистки такого количества воздуха понадобится 80 тыс. деревьев.

Работает установка следующим образом: втягиваемый из атмосферы воздух попадает в коллектор, в котором с помощью специально разработанного абсорбента из него извлекается углекислый газ. Затем СО2 нагревается до 100°С за счет тепла от расположенной неподалеку геотермальной установки. Далее вода с геотермальной электростанции Хедлисхейди переносит углекислый газ примерно на 2 тыс. метров ниже поверхности Земли.

Молекулы CO2 вступают в реакцию с базальтовой породой и в процессе естественной минерализации в течение нескольких лет превращаются в карбонаты. Вода в свою очередь возвращается в тепловой цикл электростанции и вырабатывает 303 мегаватта электричества и 400 мегаватт тепла. Но основное преимущество технологии Climeworks – до 90% отфильтрованного установкой СО2 надежно хранится под землей.

Исландия – одно из нескольких мест на Земле, где есть идеальные условия для этого процесса. Его вулканическое происхождение делает эту страну одним из самых мощных геотермальных регионов мира. Особенно высокая геотермальная энергия означает, что тепло Земли может преобразовываться в электричество с минимальными затратами и практически без выбросов CO2. Кроме того, горные породы в Исландии имеют идеальный состав для хранения большого количества CO2.

Audi сотрудничает с экологическим стартапом Climeworks с 2013 года. Два года назад компании построили в Хинвиле, Швейцария, объект, который фильтрует CO2 из воздуха, а затем превращает в углекислоту для промышленного производства напитков. Установка в Исландии - это новый этап этого сотрудничества. Вкладом Audi в этот проект являются технологические ноу-хау, например, в разработке новых концепций теплообменников.