В Швеции начали использовать водород вместо газа для проката стали

Шведский производитель стальных изделий использовал водород вместо сжиженного нефтяного газа для повторного нагрева стали перед прокатом.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на hightech.

Технология, которая призвана сократить углеродный след в металлургии, испытала компания Ovako совместно с Linde Gas.

"Это серьезный прогресс для металлургической промышленности. Впервые водород использовался для нагрева стали в существующих условиях производства", – заявил Горан Нистру, вице-президент по маркетингу и технологий.

Испытания показали, что водород можно использовать просто и гибко, не снижая качества стали и существенно снижая углеродный след.

Компания убеждена, что сможет внедрить водородный нагрев на всех своих прокатных станах. Сейчас специалисты Оvako оценивают, во сколько обойдется реализация этого нововведения.

По предварительным оценкам экспертов, новая технология позволит сокращать выбросы углекислого газа на 20 тыс. тонн ежегодно.