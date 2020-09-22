Более 57% дел о рейдерстве не рассматриваются в суде, – "Опендатабот"

За 8 месяцев 2020 года в Украине открыто уголовное производство по 606 случаям, связанным с рейдерством. Из них более 57% не рассматривались в суде.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот", передает БизнесЦензор.

Чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 УК - подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП. Из 451 зарегистрированного уголовного производства в суд пришло 262 дела или 55%.

Дела, связанные с 206 статьей УК - противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом - в суд вообще не доходят. Всего 2020 года в суде были рассмотрены только 2 таких дела.

Как сообщает "Опендатабот", обычно рейдерские захваты происходят по предварительному сговору группы лиц, среди которых могут быть судьи, нотариусы или регистратора.

"Даже после официального подтверждения факта захвата со стороны Минюста и открытия уголовного производства, украинские предприниматели могут быть незащищенными перед другим рейдерством, пока не будет вынесен приговор суда. Правоохранительным органам нужно много времени, чтобы доказать вину рейдеров за незаконный захват бизнеса. Однако наличие заинтересованных лиц и малый объем практики таких дел в некоторых случаях делают невозможным правосудия", - комментирует юрист "Опендатабот" Федор Сафир.

Всего за последние 5 лет количество рейдерских захватов в Украине выросло в 2,5 раза: с 290 уголовных производств 2015 года и до 786 в 2019 году.









Как сообщал БизнесЦензор, в Украине в период карантина увеличилось количество попыток рейдерства.