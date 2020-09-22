Dragon Capital улучшила прогноз падения экономики Украины

Инвесткомпания Dragon Capital улучшила свой прогноз падения экономики Украины в 2020 году с -7,2% ВВП до -5,5% ВВП, заявил глава компании Томаш Фиала.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы пересмотрели падение ВВП с -7,2% на текущий год до -5,5%", - сказал Фиала в ходе Global Outlook в Киеве во вторник.

Он указал, что в Украине, как и в мире, происходит V-образное восстановление экономики. Одним из фактором для этого является "положительный фон", отметил Фиала.

По словам главы Dragon Capital, положительный фон связан с тем, что центробанки США, ЕС, Японии и Китая провели существенное количественное смягчение своей монетарной политики, которое помогло быстро восстановиться мировой экономике.

"Также ожидания по процентным ставкам (…) – в США, в Европе, в Японии они находятся на нулевом уровне (…), ну в США – это 0,25%, в ЕС – это -0,5%. На этих уровнях, мы ожидаем, процентные ставки будут находиться ближайшие четыре-пять лет, это значит, что деньги не будут ничего стоить в развитых экономиках, соответственно, это позитивно для цен на сырье, которое Украина экспортирует", – отметил Фиала.

Он добавил, что также очень быстро восстановились цены на металл, руду и зерно до достаточно позитивного для Украины уровня, что обусловило профицит текущего счета платежного баланса на уровне выше 3% от ВВП, который сформировался впервые за многие годы (с 2015 года – ИФ).

Кроме того, по словам Фиалы, внутренний спрос демонстрирует быстрое восстановление, в частности, розничные продажи за июль-август выросли на более чем 8%, а в целом за восемь месяцев 2020 года – на 6%.

"Мы ожидаем, что они где-то на этом уровне – 6-8% – будут находиться до конца года", – добавил он.

Фиала указал, что основным риском для действующего прогноза остается вторая волна коронавируса и ее возможные последствия.

"Приведет ли эта вторая волна к существенному росту госпитализации, к существенному росту смертей, который заставят политиков немного приостановить экономику и, например, ввести такие локдауны, как сделал на прошлой неделе Израиль…", – уточнил он.

Вместе с тем глава Dragon Capital добавил, что, по его мнению, на данном этапе политики во всем мире не готовы вводить жесткие ограничения. "Ну и мы приближаемся к вакцине, так выглядит, что до конца года у нас будет вакцина", – отметил Фиала.

Согласно прогнозу Dragon Capital, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", компания сохранила прогноз роста ВВП в 2021 году на уровне 4%. В документе указывается, что номинальный ВВП в 2020 году достигнет $146 млн, а в 2021-м – $155 млн.

По оценкам аналитиков Dragon Capital, в 2020 году инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона Нацбанка Украины (4-6%) и составит 4,7%, а в 2021 году немного выйдет за его границы, достигнув 6,8%.

Согласно ожиданиям компании, официальный курс гривни к концу 2020 года ослабится до 29 грн/$1, а к концу 2021-го – до 30 грн/$1, тогда как в текущем году среднегодовой курс нацвалюты составит 27 грн/$1, а в следующем – 29 грн/$1.

Эксперты Dragon Capital прогнозируют, что дефицит бюджета в 2020 году достигнет 7,5%, а в 2021 сузится до 5,5%, при этом госдолг в этом году составит 65,2%, в следующем – 64%.

Согласно прогнозам инвесткомпании, валовые резервы Нацбанка Украины по итогам текущего года возрастут до $30,7 млрд (с $25,3 по итогам прошлого) и незначительно сократятся в 2021 году.

Как сообщалось, аналитики J.P. Morgan прогнозируют экономический спад на 4% в Украине в 2020 году при среднегодовой инфляции 2,6% (на конец года – 3,5%) с резким ростом профицита текущего счета платежного баланса до 5,7% ВВП.

Правительство Украины удерживает прогноз спада ВВП в этом году на 4,8% и ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году.

НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%, а в следующем году ожидает его роста на 4%.