МВФ может отправить миссию в Украину в октябре, – Минфин

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда может посетить Украину в октябре-ноябре.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Есть все основания считать, что в октябре, возможно, ноябре будет миссия Фонда в Украине… У нас нормальные переговоры, мы с ними общаемся постоянно. Каждую неделю есть звонок с МВФ, проясняем ситуацию в Украине", - сказал Марченко.

Министр добавил, что информация о паузе, проблемах в отношениях Украины и МВФ является слухами.

"Информация о том, что пауза, это слухи разные ходят. Сегодня (21 сентября), например, премьер-министр – мы также были на этом звонке – общался с руководителем Европейского департамента, и обсуждали потенциальный приезд миссии в ближайший период времени. Миссия Фонда задавала несколько вопросов Украине, в том числе о новом бюджете. Мы в течение недели эти вопросы проговорим", - сказал Марченко.

Глава Минфина отметил, что иногда есть сложные вопросы, но "на все эти вопросы мы даем ответы".

"На вопросы, касающиеся правительства, мы даем четкие ответы. Что касается Верховной Рады, мы говорим, что мы понимаем, мы готовим проекты законов, мы готовимся к дискуссии в парламенте", - подчеркнул Марченко.

Как писал БизнесЦензор, представитель МВФ затруднился назвать возможную дату миссии и напомнил, что поддержание независимости, целостности Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда – предварительное условие текущей программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.