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"Центрэнерго" назначило нового руководителя Змиевской ТЭС

И.о. директора Змиевской ТЭС назначен Михаил Фатьянов, сообщила пресс-служба ПАО "Центрэнерго".

"На Змиевской тепловой электростанции представили нового директора. Предприятие возглавил опытный энергетик и руководитель - Михаил Юрьевич Фатьянов", - цитирует сообщение "Центрэнерго" БизнесЦензор.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7665 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.

Установленная электрическая мощность Змиевской ТЭС (Харьковская обл.) в составе десяти блоков (от 175 до 325 МВт) составляет 2,27 ГВт, суммарная тепловая мощность – 339 Гкал/час.

ТЕС (677) Центренерго (454)


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