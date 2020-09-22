Украина возобновляет объемы импорта автогаза

Импорт сжиженного газа в Украину за 20 дней сентября составил 86 тыс. т, что на 4,3%меньше, чем за аналогичный период августа.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95", передает БизнесЦензор.

Поставки не включают технический бутан, поставляемый на "Карпатнефтехим".

За 13 дней сентября импорт автогаза снизился относительно аналогичного периода августа на 17%.

По итогу 20 дней фиксируется 3-процентное снижение импорта из РФ, а также 11-процентное – из Беларуси. "Тенгизшевройл" сохраняет темп отгрузок на уровне августа.

Морские поставки за отчетный период составили 5,6 тыс.т, что на 1,7 тыс.т меньше, чем за аналогичный период в августе. До конца месяца ожидается прибытие новых партий СУГ в украинские порты. В частности, под загрузку в Темрюк прибыл танкер Dnipro LPG, с весны 2020 г. находившийся на сервисе в Измаиле.

По прогнозу "Консалтинговой группы А-95", итоговый импорт СУГ в сентябре может составить около 130 тыс. т, что на 15 тыс. меньше, чем в августе 2020 г. Снижение импортных поставок поможет сбалансировать рынок.

По данным издания, трейдеры уже отмечают активизацию спроса и появление локальных дефицитов в разных регионах страны. Стоимость автогаза, в зависимости от региона, за 18 дней сентября возросла на 500-1000 грн.