Почти 3 тысячи домохозяйств Житомирщины могут потерять субсидию

В Житомирской области почти три тысячи домохозяйств могут потерять возможность получить субсидию из-за долгов за газ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Житомиргаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Накануне начала отопительного сезона все больше семей задумывается над тем, как сэкономить на оплате коммунальных услуг и получить субсидию. Потребители, которые не погасят задолженность за газ до 1 октября, могут быть лишены органами социальной защиты населения права на субсидию на ближайший отопительный сезон.

ООО "Житомиргаз Сбыт" напоминает, что в соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, в случае имеющейся просроченной свыше трех месяцев задолженности за потребленный газ, общая сумма которой превышает 340 грн, жилищная субсидия на следующий сезон назначаться не будет.

"Уже в октябре "Житомиргаз Сбыт" начнет передавать в органы социальной защиты населения информацию о наличии задолженности за потребленный газ потребителями, претендующими на получение материальной компенсации от государства на оплату коммунальных услуг. Сейчас из-за задолженности за энергоресурс 3% клиентов-субсидиантов могут потерять право на субсидию", - отметила директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Елена Благодарская.

В отопительном сезоне 2019-2020 гг. 97 тыс. 677 клиентов предприятия получали от государства помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом, по состоянию на конец августа 2020 года, 2 тыс. 928 задолжали за потребленный газ на общую сумму более 3 млн грн.

На время карантина "Житомиргаз Сбыт" не применяет штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ, а также не прекращаел поставки газа должникам. Однако имеющийся долг может быть основанием для отмены субсидии.

"Напоминаем, что клиенты "Житомиргаз Сбыта" могут оплатить счета за газ дистанционно через онлайн сервисы: Личный кабинет на портале 104.ua, мобильные приложения для Android и iOS, вайбер и телеграмм боты", - говорится в сообщении.