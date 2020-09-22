В Министерстве иностранных дел отрицают угрозу потери безвизового режима с ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины не видят угрозы просмотра Европейским Союзом безвизового режима с Украиной.

Об этом первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила в интервью Голосу Америки, передает БизнесЦензор.

"Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек", – заявила чиновница.

По словам заместителя министра, поэтому сегодня нет оснований для возможного пересмотра безвиза.

По ее словам, за последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономике, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров.

Джапарова также подчеркнула, что Украина пока не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины.

"Определенные заявления, которые могут звучать, это пока заявления политических фигур", – пояснила замглавы МИДа.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада утвердила состав конкурсной комиссии для избрания нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на рекомендации Евросоюза.

В отчете ЕС о выполнении Украиной требований для получения безвиза в июле этого года отмечалось, среди прочего, что Еврокомиссия имеет сомнения в независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Поэтому Брюссель ожидает от Киева процедуры отбора нового главы САП, которая бы заслуживала доверия. Также Еврокомиссия недовольна попытками в Верховной Раде в феврале уволить главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.