Сын Порошенко докапитализирует Киевскую кондитерскую фабрику Roshen на 1 миллиард

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" намерена увеличить размер уставного капитала на 1 млрд грн, или в три раза, – до 1,51 млрд грн за счет размещения дополнительных акций.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом собрании акционеров 26 октября, увеличение запланировано осуществить путем дополнительной эмиссии акций общества без осуществления публичного предложения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, на собрании планируется чистую прибыль предприятия за 2019 год в размере 8,33 млн грн распределить следующим образом: 5% чистой прибыли направить на пополнение резервного капитала общества, 95% чистой прибыли оставить нераспределенной. Дивиденды не начислять и не платить.

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Как сообщалось, "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2019 году снизила чистую прибыль на 25,1% по сравнению с 2018 годом – до 8,33 млн грн.

Бенефициарным владельцем фабрики с ноября 2019 года указан Алексей Порошенко, сын пятого президента Петра Порошенко, значившегося конечным владельцем предприятия ранее.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производство Липецкой фабрики (РФ) остановлено с 1 апреля 2017 года.