Стоимость компании Playco, в которую инвестировал Хомутынник, достигла миллиарда долларов

Новый стартап в области мобильных игр Playco привлек $100 млн по итогам раунда финансирования, и стал "единорогом". Стоимость компании сегодня оценивается в $1 млрд.

Об этом сообщает интернет-издание о стартапах Techcrunch, передает БизнесЦензор.

Одним из инвесторов Playco стал Cascade Investment Fund, собственником которого является Виталий Хомутынник.

Сам Хомутынник на своей странице в LinkedIn также написал, что "еще одна наша портфельная компания стала единорогом".

Playco - стартап, ориентированный на создание игр, в которые можно играть без их загрузок, а запускать по ссылке и на любой платформе.

Сегодня основатели компании нацелены на такие платформы как Google Play Instant, iOS App Clips, Facebook Instant Games и Snapchat Minis.

Основным инвестором Playco выступил крупный американский венчурный фонд Sequoia Capital, а также другие иностранные фонды, среди которых - Sozo Ventures, Raymond Tonsing’s Caffeinated Capital, Keisuke Honda’s KSK Angel Fund, Taizo Son’s Mistletoe Singapore, Digital Garage, Will Smith’s Dreamers, Makers Fund.

В прошлом году еще одна портфельная компания инвестфонда Хомутынника уже становилась "единорогом". Берлинский иншуртех-стартап Wefox Group в результате очередного раунда финансирования привлек 110 млн долларов и его стоимость возросла до $1,65 млрд.